Aynı virajda 12 saat arayla 2 kaza kamerada

Hasan BOZBEY/ BURSA, (DHA)BURSA'nın İznik ilçesindeki virajda, 12 saat arayla 2 ayrı kaza meydana geldi. Otomobil, otobüs durağına; yoğurt yüklü TIR ise istinat duvarına çarptı. Kazalar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İznik'e bağlı Boyalıca Mahallesi'ndeki ilk kaza, dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne giden E.D.'nin kullandığı 54 BZ 8880 plakalı, yoğurt yüklü TIR, virajda kontrolden çıkıp, istinat duvarına çarptı. Savrulan dorse, yan yatarken, bu sırada yolda başka aracın olmamasıyla olası yeni kazanın önüne geçildi.
Aynı virajdaki ikinci kaza ise saat 01.30 sıralarında oldu. Orhangazi'den İznik yönüne giden Ersel Eken yönetimindeki 16 ZT 066 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak savrulup, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazanın gece meydana gelmesi ve otobüs durağında kimsenin olmaması ile can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Sürücülerin de yara almadığı kazalar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Hasan BOZBEY
2023-01-31 14:50:27
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