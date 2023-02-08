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BURSA'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda, yoğun kar nedeniyle 4 TIR'ın kayması sonucu BursaAnkara karayolu trafiğe kapandı. Ekipler, kayan bir TIR'ı kurtarırken diğer üç TIR´ı çekmek için çalışma başlattı, yaklaşık 10 yardım TIR´ı da yolda kaldı.İnegöl ilçesinde etkisini artıran kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. BursaAnkara karayolu, Mezit Boğazı ve Mezit 10 mevkisi, gece saatlerinde 4 TIR'ın kayması sonucu trafiğe kapandı. Deprem bölgesine doğru gitmekte olan, yaklaşık 10 yardım TIR´ının da aralarında bulunduğu araçların uzun kuyruklar oluştuğu karayolunda ekipler yolun açılması için çalışma başlattı.Sürücüleri uyararak dikkatli ilerlemelerini isteyen Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, yolda kalan bir TIR'ı kurtarırken, diğer üç TIR'ı da yoldan çekme çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Yoldan kalan yardım TIR´ları detay

-Ekiplerin kurtarma çalışmasıHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-02-08 02:26:46



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