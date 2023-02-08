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BURSA- ANKARA KARAYOLUNDA TIR'LAR KARDA KAYDI, YARDIM KONVOYU YOLDA KALDI  

DHA

BURSA- ANKARA KARAYOLUNDA TIR'LAR KARDA KAYDI, YARDIM KONVOYU YOLDA KALDI  


BURSA'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda, yoğun kar nedeniyle 4 TIR'ın kayması sonucu BursaAnkara karayolu trafiğe kapandı. Ekipler, kayan bir TIR'ı kurtarırken diğer üç TIR´ı çekmek için çalışma başlattı, yaklaşık 10 yardım TIR´ı da yolda kaldı.İnegöl ilçesinde etkisini artıran kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. BursaAnkara karayolu, Mezit Boğazı ve Mezit 10 mevkisi, gece saatlerinde 4 TIR'ın kayması sonucu trafiğe kapandı. Deprem bölgesine doğru gitmekte olan, yaklaşık 10 yardım TIR´ının da aralarında bulunduğu araçların uzun kuyruklar oluştuğu karayolunda ekipler yolun açılması için çalışma başlattı.Sürücüleri uyararak dikkatli ilerlemelerini isteyen Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, yolda kalan bir TIR'ı kurtarırken, diğer üç TIR'ı da yoldan çekme çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)Görüntü Dökümü
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-Yoldan kalan yardım TIR´ları detay
-Ekiplerin kurtarma çalışmasıHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-02-08 02:26:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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