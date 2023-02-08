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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 kişinin ölümüne neden olan kaza, 135 kilometre hızla gelmiş

DHA

4 kişinin ölümüne neden olan kaza, 135 kilometre hızla gelmiş


Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)BURSA´da 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan otomobil sürücüsü Özlem Savun (37), tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Kaza sırasında hızının 135,6 kilometre olduğu tespit edilen Savun, çıkarıldığı mahkemece, `taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak´ suçlamasıyla tutuklandı.
Kaza, pazar günü saat 11.00 sıralarında, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli çıkışında meydana geldi. Özlem Savun yönetimindeki 34 ZM 9005 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere, ardından da kaza yaptığı için sağ şeritte duran Yakup Terzi (57) yönetimindeki 34 KT 1194 plakalı otomobil ile yardım için duran Bünyamin Sivri'nin (34) 34 BLK 062 plakalı otomobili ve Şehmuz Karabulut yönetimindeki 34 NK 7990 plakalı otomobilin arasına daldı. Otoyolun güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otomobil başında bekleyenlerin, çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrularak yola düştüğü görüldü.
Kazada, Cansu Bağış (23), Serpil Terzi (47), Naz Terzi (15) ile Betül Nur Terzi(25) yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüleri Yakup Terzi, Özlem Savun, Bünyamin Sivri ile araçtakiler Defne Naz Savun (8), Özer Yağız Savun (10), Reyhan Mahmasahatova (31) ile Sercan Çalık (34), yaralandı. Yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 4 kişinin cenazesi otopsilerinin ardından götürüldükleri İstanbul´da toprağa verildi.
OTOMOBİL, ARALARINA DALDI
Kazada yaşamını yitiren Serpil Terzi´nin, eşi Yakup, kızları Betül Nur ve Naz ile Bursa´ya yakınlarının nişanına katılmak için geldiği öğrenildi. Cumartesi akşamı nişana katılan Terzi ailesinin, İstanbul´daki evlerine dönmek için yola çıktıkları, Yakup Terzi´nin kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere çarptığı belirlendi. Diğer 2 otomobilde bulunan kişilerin ise aileye yardım etmek için durduğu, bu sırada ise kazanın yaşandığı tespit edildi.
Kazada ölen Cansu Bağış´ın da hafta sonu tatili için İstanbul´dan Bursa´ya geldiği ifade edildi. Kuyumcu olan Bağış´ın, bir kuzenini ailesinin yanına bırakıp diğer kuzeni Şehmuz Karabulut ile İstanbul'a dönmek için yola çıktıkları belirtildi.
`YOLDA PROBLEM VARDI, DİREKSİYON HAKİMİYETİMİ KAYBETTİM´
Kazaya neden olan Özlem Savun, Bursa Şehir Hastanesi´ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Özlem Savun´un ifadesinde, yolda bir problem olduğunu, bu nedenle de direksiyon kontrolünü yitirdiğini söylediği öğrenildi. Hızının 135,6 kilometre olduğu tespit edilen Savun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, `taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak´ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER
2023-02-08 10:10:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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