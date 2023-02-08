

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 TIR'ın kayması sonucu kapanan Bursa-Ankara karayolu, ekiplerin 2 saatlik çalışması ile yeniden açıldı. 10 yardım TIR'ı da yolun açılması ile deprem bölgesine hareket etti.

İnegöl ilçesinde etkisini artıran kar yağışı, günlük hayatın yanı sıra ulaşımı da etkiledi. Bursa-Ankara kara yolu, gece saatlerinde Mezit Boğazı ile Mezit 10 mevkisinde 4 TIR'ın kayması sonucu trafiğe kapandı. Deprem bölgesine giden 10 yardım TIR'ının da aralarında olduğu araçlar, kapanan yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyonu ekiplerince yapılan çalışma sonucu Bursa-Ankara kara yolu, 2 saat sonra tekrar trafiğe açıldı. TIR'lar da yolun trafiğe açılması ile deprem bölgesine doğru yola çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2023-02-08 11:14:20



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