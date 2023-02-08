5 yaşındaki Yağmur 41, 2 yaşındaki Mikail 43'üncü saatte kurtarıldı (2)

IRMAK DA 42 SAAT SONRA KURTARILDI
Kahramanmaraş´ın Dulkadiroğlu ilçesi Öksüzlü köyünde arama çalışmalarına katılan Bursa Osmangazi Belediyesi ekipleri, çöken bir binanın enkazından ses geldiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, enkaza kamera salarak Irmak Durak'a (17) ulaştı. Odasındaki yatakta bulunduğu tespit edilen Irmak Durak´ı kurtarmak için zamanla yarışan ekipler, genç kızın daha rahat nefes alması için tünel kazdı ve hava koridoru oluşturdu. Irmak´ın `Beni bırakmayın. Ne olursunuz kurtarın´ diyerek yaptığı yardım çağrısına, `Seni buradan mutlaka çıkartacağız´ diyerek cevap veren ekipler, saatler süren çalışma sonunda Irmak Durak'ı, depremden 42 saat sonra çıkardı. Durak, ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler mutluluk gözyaşları döktü.
KADIN 44 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI
Depremlerin ardından, Bursa'dan bölgeye hareket eden Karacabey Belediyesi ekipleri de AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, askeri personellerle birlikte Malatya'da yıkılan binanın enkazından bir kadını 44 saat sonra sağ olarak kurtardı. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-02-08 14:48:37
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