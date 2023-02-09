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Yaşları küçük, yürekleri büyük; kimi harçlığını, kimi oyuncağını gönderdi

DHA

Yaşları küçük, yürekleri büyük; kimi harçlığını, kimi oyuncağını gönderdi


Mine AKYavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından yurt genelinde yardım seferberliği başlatıldı. Bursa´dan deprem bölgesine kimi kuru gıda, kimi kişisel hijyen kimi de kışlık kıyafet yolladı 7´den 70´e herkes elinden geldiğince depremzedelere yardım ederken, çocukların yolladığı oyuncaklar ve üzerine iliştirdikleri notlar duygulandırdı.
Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından, Türkiye'nin birçok yerinden depremzedelere yardım yağıyor. Bursa Yenişehir Belediyesi´nde depremzedeler için toplanan yardımlar içindeki oyuncak, çocuk botu ve bir miktar paranın da bulunduğu paketten çıkan `Ben Elif Sare Efe. Her zaman yaralarınızı sarmaya hazırız. Sizi çok seviyoruz´ yazılı not duygulandırdı.
Nilüfer Belediyesi´nce toplanan yardım kolilerine koyulan oyuncak bebek ile üzerine iliştirilen `Benim adım Güneş. Bursa´dan gönderiyorum. 8 yaşındayım. Bu bebeği kim alacaksa mutlu olsun´ yazılı not ile yardım kolilerinin içinden çıkan oyuncak ayı ve üzerine iliştirilen notta yazan, `Ben Kerem Tuncer Temiz. 6 yaşındayım. Belki birazcık oynarsınız diye oyuncaklarımı sizinle paylaşmak istedim. Soğuk diye montumu ve kazaklarımı gönderiyorum. Acıkmış olabilirsiniz diye yemek gönderdik babam ve annemle. İnşallah her şey bir an önce düzelir. Bursa´dan sevgilerle..." sözleri ekiplere duygusal anlar yaşattı.
KUMBARASINDA BİRİKTİRDİĞİ HARÇLIKLARINI BAĞIŞLADI
İnegöl ilçesinde yaşayan Nisanur Çiftçi (11) ise harçlıklarını depremzede yaşıtlarına bağışladı. Üzerine, `Merhaba ben Nisanur. Sizlerin adına çok üzgünüz. Çok geçmiş olsun. Allah yardımcınız olsun. Bu kumbaradaki para benden daha çok size lazım´ notunu yazdığı kumbarasında biriktirdiği 250 liralık bozuk parasını İnegöl Posof Dernek yönetimine teslim eden Nisanur´un bağışı, AFAD hesabına yatırıldı.
17 SAAT SONRA KURTARILAN KUMSAL´IN MANEVİ ABLASI OLDU
Kendisi küçük, yüreği büyük yardımseverlerden biri de Cansu Akdağ (8) idi. Kahramanmaraş´ta enkazdan 17 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Kumsal´ın görüntülerini izledikten sonra, manevi ablası olmaya karar veren Cansu, ihtiyaçlarını karşılaması için 100 TL, kendi oyuncakları ve yazdığı bir mektubu, ona ulaştırılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi´ne teslim etti. Cansu Akdağ mektubunda minik depremzedeye, "Nasılsın Kumsal, ben Cansu Akdağ. Artık senin ablanım. Yalnız değilsin. Her zaman yanındayım. Hep abla olmak istedim. Şimdi çok güzel kardeşim var. Ne zaman kendini kötü hissedersen beni ara ya da yanıma gel. Şimdi ben sana oyuncaklarımı ve ihtiyaçlarını alman için para gönderiyorum. Bunları Ali Amcaya emanet ediyorum. O sana iletecek ve bizi görüştürecek. Seni çok seviyorum kardeşim" diye yazdı. Cansu´nun emanetleri, manevi kardeşi Kumsal´a ulaştırılmak üzere deprem bölgesine doğru yola çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mine AK-Yavuz YILMAZ
2023-02-09 09:58:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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