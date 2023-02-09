Yoğun kar nedeniyle çalıştığı madende mahsur kalan bekçiyi jandarma kurtardı



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da yoğun kar yağışı nedeniyle çalıştığı maden ocağında mahsur kalan bekçi E.Ö. (57), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından 12 saat sonra kurtarıldı.

Nilüfer ilçesine bağlı Güngören Mahallesi'nde henüz faal olmayan bir maden ocağında bekçi olarak çalışan E.Ö., önceki gün mesaiye gitti. Dün sabah mesaisi biten E.Ö., yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. E.Ö., telefonunun şarjı bittiği için ailesine de haber veremedi. E.Ö.'ye ulaşamayan ailesi, dün öğle saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine JAK ve Jandarma Asayiş timlerinden oluşan 24 kişilik ekip, yaklaşık 9 saat sonra madene ulaşarak, 12 saat boyunca mahsur kalan bekçiyi kurtardı.

İlk sağlık kontrolü yapılan E.Ö., jandarma ekipleri tarafından ambulansın bulunduğu alana getirildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen E.Ö., tedbir amaçlı Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-02-09 11:21:49



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