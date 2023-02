Depremzedelere battaniye gönderme vaadiyle 2 kişiyi dolandırıp tutuklandı

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA´da, Kahramanmaraş´taki depremzedelere AFAD adına battaniye gönderme vaadiyle sözde bağış kampanyası başlatarak 2 kişinin 350 ve 250 lirasını dolandırdığı öne sürülen Umut Can G. (22), şikayet üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Yazılım işiyle uğraşıyorum. Bazı fenomenler beni bu işe yönlendirdi. Amacım, depremzedelere battaniye göndermekti" diyen şüpheli tutuklandı.

Umut Can G., merkez üssü Kahramanmaraş´ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AFAD adına battaniye alma vaadiyle 'WhatsApp' üzerinden IBAN numarası paylaşarak sözde bağış kampanyası başlattı. Şüphelinin verdiği IBAN numarasına 350 ve 250 TL bağışlayan 2 yardımsever, dekont isteklerine olumsuz yanıt alınca dolandırıldıklarını anlayarak şikayette bulundu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon numarası üzerinden, birçok suç kaydı bulunan Umut Can G.'ye ulaştı. Gözaltına alınan şüphelinin, ifadesinde, "Ben yazılım işiyle uğraşıyorum. Bazı fenomenler beni bu işe yönlendi. Amacım, depremzedelere battaniye göndermekti" dediği öğrenildi.

Umut Can G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. `Bilişim sistemlerini aracı kullanmak suretiyle dolandırıcılık´ suçundan Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´ne çıkarılan Umut Can G., tutuklandı. Umut Can G.'nin banka hesap numarasına bloke konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2023-02-10 09:39:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.