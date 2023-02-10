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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halk eğitim merkezinde, 'depremzede çocuklar üşümesin' seferberliği

DHA

Halk eğitim merkezinde, 'depremzede çocuklar üşümesin' seferberliği


Aydın AKALINOsman SAK/BURSA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından yurt genelinde başlatılan yardım seferberliği sürüyor. Kışlık kıyafet, gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım TIR´ları art arda deprem bölgesine gitmek üzere yola çıkarken, Bursa´nın dağ ilçelerinde yaşayan kadınlar da depremzede çocuklar üşümesin diye eldiven, bere, atkı, battaniye ve kıyafet dikmeye başladı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma yol açan 2 büyük depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım yağarken, herkes elindeki imkanlar dahilinde afet bölgesine destek olmaya çalışıyor. Bursa´nın dağ ilçelerinden Harmancık ve Orhaneli´deki kadınlar da depremzede çocuklara gönderilmek üzere polar kumaştan eldiven, bere, atkı, battaniye ve kıyafet dikiyor. Harmancık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü´nde gece gündüz demeden çalışan 40 kursiyer kadın, bir hayırsever tarafından bağışlanan polar kumaştan deprem bölgesindeki çocukların kullanması için eldiven, bere, atkı ve battaniye dikiyor.
Kursiyer Sümeyya Ayyıldız, "Doğal afet dolayısıyla bir nebze olsun yaraları sarmak için Harmancık Halk Eğitim Merkezi olarak kurumumuzda battaniye, şal, atkı, bere gibi acil olan ihtiyaçları karşılamak için birlik olduk. Hayırseverlerden aldığımız yardım ürünlerini değerlendirerek buradan deprem bölgesine gönderiyoruz" dedi.
`YETER Kİ ORADAKİ VATANDAŞLARIMIZ ÜŞÜMESİN´
Diktikleri ürünlerle, depremzede çocukları soğuk kış şartlarında bir nebze de olsa ısıtmak istediklerini söyleyen usta öğretici Öznur Koçdemir de "Bizler Harmancık Halk Eğitim Merkezi çalışanları olarak şu anda depremzedeler için, bir yardımsever vatandaşımız tarafından bize polar kumaş getirildi. Kursiyerlerimiz bu polar kumaşlarla, küçük çocuklarımıza eldiven, bere, atkı, battaniye dikiyor. Kursiyerlerimiz sağ olsun, hemen geldiler, `Sabaha kadar da olsa, gece gündüz demeden dikelim. Yeter ki oradaki vatandaşlarımız üşümesinler´ dedi. Bu şekilde çalışıyorlar. Yollarımız çok kötü olmasına rağmen, müdürümüz `Gidelim, getirelim. Bir an evvel dikelim, depremzedelerimize gönderelim´ dedi. Kursiyerlerime çok teşekkür ediyorum. Harmancık olarak, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Orhaneli Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri de kendi aldıkları kumaşlarla depremzedelere kıyafet dikiyor. "Bizler de vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz. Elbise dikerek yardımda bulunmak istedik" diyen kursiyerlerin diktiği polar kıyafetler, deprem bölgesine gönderilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Aydın AKALIN-Osman SAK
2023-02-10 09:49:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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