İlk görev yeri olan Adıyaman'da, kaldığı otel yıkılan uzman çavuş hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlk görev yeri olan Adıyaman'da, kaldığı otel yıkılan uzman çavuş hayatını kaybetti

DHA

İlk görev yeri olan Adıyaman'da, kaldığı otel yıkılan uzman çavuş hayatını kaybetti


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan Ünal Otel'in enkazı altında kalan Uzman Çavuş Emir Özalp (24) hayatını kaybetti. İlk görev yeri olan Adıyaman'a gittiği gün, kaldığı otelde depreme yakalanan Özalp'in cenazesi, memleketi Bursa´da toprağa verilecek.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu illerden Adıyaman'da, yıkılan binalardan biri de Kapcami Mahallesi Eski Kahta Caddesi´ndeki Ünal Otel oldu.
Yalova Üniversitesi´nde İlk ve Acil Yardım Bölümü´nü bitirip, Foça´da 6 aylık askerlik görevini yaptıktan sonra sınavlara girip uzman çavuş olan Emir Özalp, 5 Şubat günü ilk görev yeri olan Adıyaman´a gitti. Birliğine katılmadan önce saat 17.00 sıralarında Kapcami Mahallesi Eski Kahta Caddesi´ndeki Ünal Otel´e giriş yapan Özalp, sabaha karşı meydana gelen depreme yakalandı. Depremde otel çökerken Emir Özalp, enkaz altında kaldı.
Enkazda yapılan arama kurtarma çalışmalarında, dün akşam saatlerinde Emir Özalp´in cansız bedenine ulaşıldı. Özalp´in cenazesi, Bursa´nın Osmangazi ilçesi Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi Coşkun Sokak´ta bulunan baba evine getirilmek üzere sabah saatlerinde yola çıktı. Acı haberin ulaştığı Özalp'in baba evine Türk Bayrakları asıldı.
Uzman Çavuş Emir Özalp için, baba evinde alınacak olan helalliğin ardından, Ovaakça Merkez Cami´nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlenecek. Özalp, kılınacak cenaze namazının ardından Ovaakça Merkez Mezarlığı´nda defnedilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2023-02-10 13:23:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'dan görevlendirilen başsavcı vekili ile 20 savcı deprem bölgesine hareket etti
YEREL HABERLER Bursa'dan görevlendirilen başsavcı vekili ile 20 ...
(Görüntülü) HALK EĞİTİM MERKEZİNDE, &#039;DEPREMZEDE ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN&#039; SEFERBERLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HALK EĞİTİM MERKEZİNDE, 'DEPREMZEDE ...
Halk eğitim merkezinde, 'depremzede çocuklar üşümesin' seferberliği
YEREL HABERLER Halk eğitim merkezinde, 'depremzede çocuklar ...
Depremzedelere battaniye gönderme vaadiyle 2 kişiyi dolandırıp tutuklandı
YEREL HABERLER Depremzedelere battaniye gönderme vaadiyle 2 kişiyi ...
"Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da 101. saatte bir kişi enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da 101. saatte ...
"Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da iki enkazdaki 7 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da iki enkazdaki ...
Bursa'dan afet bölgesine battaniye ve soba yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Bursa'dan afet bölgesine battaniye ve soba yardımı ...
Orhaneli'de mahalle fırınlarında pişirilen ekmekler depremzedelere gönderilecek
YEREL HABERLER Orhaneli'de mahalle fırınlarında pişirilen ekmekler ...
Bursa'daki meslek lisesinin fırınında deprem bölgesi için 24 saat ekmek üretiliyor
YEREL HABERLER Bursa'daki meslek lisesinin fırınında deprem bölgesi ...
Bursa belediyeleri deprem bölgesindeki çalışmalara desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Bursa belediyeleri deprem bölgesindeki çalışmalara ...
Bursa ve çevre illerden deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Bursa ve çevre illerden deprem bölgesine yardımlar ...
(Görüntülü)YOĞUN KAR NEDENİYLE ÇALIŞTIĞI MADENDE MAHSUR KALAN BEKÇİYİ JANDARMA KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)YOĞUN KAR NEDENİYLE ÇALIŞTIĞI MADENDE ...
Yoğun kar nedeniyle çalıştığı madende mahsur kalan bekçiyi jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Yoğun kar nedeniyle çalıştığı madende mahsur kalan ...
Uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğuyla depremde yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğuyla depremde yaşamını ...
(Görüntülü)YAŞLARI KÜÇÜK, YÜREKLERİ BÜYÜK; KİMİ HARÇLIĞINI, KİMİ OYUNCAĞINI GÖNDERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)YAŞLARI KÜÇÜK, YÜREKLERİ BÜYÜK; KİMİ ...
Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan kişi ...
Yaşları küçük, yürekleri büyük; kimi harçlığını, kimi oyuncağını gönderdi
YEREL HABERLER Yaşları küçük, yürekleri büyük; kimi harçlığını, kimi ...
ENKAZDAN 12 SAAT SONRA 2 ÇOCUĞUYLA KURTARILAN ANNE: ÜFLEYEREK ÇOCUKLARIMA NEFES ALDIRDIM  
YEREL HABERLER ENKAZDAN 12 SAAT SONRA 2 ÇOCUĞUYLA KURTARILAN ANNE: ...
Bursa-İstanbul hattında 12 deniz otobüsü seferi iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul hattında 12 deniz otobüsü seferi iptal ...
Enkazdan 12 saat sonra 2 çocuğuyla kurtarılan anne: Üfleyerek çocuklarıma nefes aldırdım
YEREL HABERLER Enkazdan 12 saat sonra 2 çocuğuyla kurtarılan anne: ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA KOLTUK İMALAT FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA KOLTUK İMALAT FABRİKASINDA ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA KOLTUK İMALAT FABRİKASINDA YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA KOLTUK İMALAT FABRİKASINDA ...
Bursa'da koltuk imalat fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Bursa'da koltuk imalat fabrikasında yangın (2)
GÜNCELLEME - Bursa'da koltuk imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da koltuk imalathanesinde çıkan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.