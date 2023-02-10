Suriyeli 8 yaşındaki Fatma, 104´üncü saatte kurtarıldı

Kazım BULUT/MUDANYA (Bursa), (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Elbistan ilçesinde yıkılan 5 katlı binanın enkazı altında kalan Suriye uyruklu 8 yaşındaki Fatma, ekipler tarafından 104´üncü saatte kurtarıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 10 kenti vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bursa´dan bölgeye giden Mudanya Belediyesi´ne bağlı Mudanya Arama Kurtarma ekipleri Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi Adıgüzel Sokak'ta yıkılan 5 katlı bir binanın enkazında yürüttüğü çalışmalar sırasında ses duydu. Bunun üzerine çalışmalarını bu noktada yoğunlaştıran ekipler, yaşam koridoru açıp, uzun uğraşlar sonucu Suriye uyruklu Fatma´ya ulaştı. Ekiplerin uyanık kalması için sürekli konuştuğu Fatma, saat 12.30 sıralarında, depremin 104´üncü saatinde enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Fatma, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ekipler tarafından sedyeyle ambulansla taşınarak hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Kazım BULUT
2023-02-10 14:37:53
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