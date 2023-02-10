Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden polis için Bursa'da tören



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Türkoğlu ilçesinde oturdukları binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan polis memuru Onur Kemal Pazarbaşı (25) ve eşi Yasemin Yaren Pazarbaşı´nın cansız bedenlerine depremin 4´üncü gününde ulaşıldı. Cenazesi memleketi Bursa´ya getirilen Onur Kemal Pazarbaşı için İl Emniyet Müdürlüğü´nde tören düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde, yıkılan binalardan biri de Türkoğlu ilçesi Fatih Mahallesi Nur Sokak´taki Bayraktar Apartmanı oldu. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde görev yapan Onur Kemal Pazarbaşı ve eşi Yasemin Yaren Pazarbaşı evlerinde depreme yakalanarak, çöken binanın enkazının altında kaldı. Enkazda yapılan arama kurtarma çalışmalarında, dün polis memuru Onur Kemal Pazarbaşı ve eşi Yasemin Yaren Pazarbaşı´nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Yasemin Yaren Pazarbaşı'nın cenazesi, dün Kahramanmaraş'ta toprağa verilirken, Onur Kemal Pazarbaşı´nın cenazesi ise bugün memleketi Bursa´ya getirildi. Onur Kemal Pazarbaşı için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü´nde tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Pazarbaşı´nın yakınları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Törende Onur Kemal Pazarbaşı´nın babası Şenol ve annesi Semra Pazarbaşı´nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Onur Kemal Pazarbaşı´nın cenazesi, Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Merkez Camii´nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Erdoğanköy Mezarlığı´na defnedilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-02-10 15:53:06



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