İnegölspor, altyapı tesislerini depremzedelere açtı

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Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA) Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından İnegölspor yönetimi, altyapı tesislerini depremzedelerin kullanımına açtı. Afet bölgesinden gelen 40 kişi, hazırlıkları tamamlanan tesise yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından TFF İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, altyapı tesislerini depremzedelerin kullanımına açtı. Dün gece itibariyle takım otobüsüyle deprem bölgesinden getirilen 40 kişi, tesislere yerleştirildi. Afet bölgesinden gelen depremzedeleri İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Yıldız ve İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ile yönetimi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-02-10 18:30:22



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