Taş fırınlarda, depremzedeler için ekşi maya ekmeği pişirdiler

Esra TÜRKER/MUDANYA (Bursa), (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta meydana gelen depremlerin ardından Bursa´nın Mudanya ilçesi Mirzaoba Mahallesi´nde kadınların, kar altında taş fırınlarda pişirdikleri 230 ekşi mayalı ekmek, depremzedelere gönderildi.

Mahalledeki 80 kadını organize eden ve tüm kadınlara çağrıda bulunan kadın muhtar Şenol Durgut (45), "Mirzaoba Mahallesi´nin kadınları tek yürek olarak, köyümüzün geleneksel ekşi mayalı taş fırın ekmeğini depremzedelere göndermek için yaptık. Yüreğimiz onlarla. Onlarla yatıp, kalkıyoruz. Elimizden gelen başka bir şey de yok" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 2 büyük depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım yağıyor. Bursa´dan da deprem bölgesine kimi kuru gıda, kimi kişisel hijyen kimi de kışlık kıyafet yolladı. 7´den 70´e herkes elindeki imkanlar dahilinde afet bölgesine destek olmaya çalışırken, Mudanya ilçesine bağlı Mirzaoba Mahallesi kadınları da pişirdikleri ekmeklerle yardım seferberliğine katıldı. 200 haneli, 500 nüfuslu mahallenin kadınları, `Çorbada bizim de tuzumuz olsun´ diyerek harekete geçti. Uzun ömürlü olması ve kolay bayatlamaması ile bilinen ekşi maya ekmeği yapan 80 kadın, 16 saat boyunca mayalanan ekmekleri, kar altında yakılan 20 taş fırında pişirdi. 2 saat boyunca pişen 230 ekmekler, kamyona yüklenerek, kardan dolayı ulaşımın güçlükle sağlandığı mahalleden, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

'YÜREĞİMİZ ONLARLA'

Mahalledeki 80 kadını organize eden Mirzaoba Mahallesi´nin ilk kadın muhtarı Şenol Durgut, yaptıkları ekşi maya ekmeklerinin 20 gün boyunca küflenmediğini ve doyurucu özelliğinin yüksek olduğunu söyledi. Depremzedelerin rahatlıkla tüketebilmesi için ekmek yapmayı tercih ettiklerini söyleyen Durgut, "Mirzaoba Mahallesi´nin kadınları tek yürek olarak, köyümüzün geleneksel ekşi mayalı taş fırın ekmeğini depremzedelere göndermek için yaptık. Yüreğimiz onlarla. Onlarla yatıp, kalkıyoruz. Elimizden gelen başka bir şey de yok. Elimizden gelen bu. Daha fazlasını yapmak istiyoruz. Yardımlarımız bundan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı.

`HER ŞEY PARA DEĞİL´

Tüm kadınlara ellerinden geldiğince deprem bölgesine yardımda bulunma çağrısı yapan Durgut, "Umarım herkes bizi görür, başkalarına da örnek oluruz. Deprem bölgesine yardım yaparlar. Sadece düşünsünler, depremzedeler aç mı, susuz mu? Ne yapabiliriz diye düşünsünler. Belki maddi olarak imkanımız yoktur ama manevi olarak ekmekte mi yapamayız? Her şey maddiyat değil, her şey para değil. Çorbada benim de tuzum bulunsun dediğiniz her şey olur. Onların şimdi her şeye ihtiyacı var. Odun, kömür, yakacak, ekmek, su her şeye ihtiyaçları var. O yüzden duyarlı olalım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mudanya Esra TÜRKER

2023-02-11 10:48:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.