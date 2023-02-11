Bursa'dan Kahramanmaraş'a çalışmaya giden ustabaşı depremde öldü

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'dan Kahramanmaraş'a çalışmak için gidip, depremde enkaz altında kalan ustabaşı Erdal Çeğil'in (58) cenazesi, memleketinde toprağa verildi.

İnegöl ilçesinde oturan Erdal Çeğil, ustabaşı olarak fabrikada çalışmak için Kahramanmaraş'a gitti. Burada depreme yakalanan Çeğil'in oturduğu apartman yıkıldı. Enkaz altında kalan Çeğil'in, 81 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Çeğil'in cenazesi, Bursa'ya getirildi. Erdal Çeğil'in cenazesi, Yeni Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından Alanyurt Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2023-02-11 15:49:43



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