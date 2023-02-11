Kaldığı apartman bodrumunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da Mustafa Demirel (60), kaldığı apartman bodrumunda ölü bulundu. Demirel'in vücudunun çeşitli yerlerinde ateşli silah yarası olduğu tespit edildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mustafa Demir, eşinden boşandıktan sonra, Kükürtlü Mahallesi'nde görevli olarak çalıştığı apartmanın bodrumunda yaşamaya başladı. Demir'den üç gündür haber alamayan yakınları bugün saat 16.00 sıralarında, çalıştığı apartmana gidip kaldığı yere baktıklarında, cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ateşli silah yarası olduğunu gören yakınları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kameralarını izleyip, apartman sakinlerini dinledi. Demir'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-02-11 18:15:02
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