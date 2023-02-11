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Sinan Ateş, ölümünün 40'ıncı gününde Mevlid-i Şerif ile anıldı

DHA

Sinan Ateş, ölümünün 40'ıncı gününde Mevlid-i Şerif ile anıldı


Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)ANKARA'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, toprağa verilişinin 40'ıncı gününde Mevlid-i Şerif'le anıldı.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş ile yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt Ankara, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak'ta, cami çıkışında motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Doç. Dr. Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan yaralandı. Doç. Dr. Sinan Ateş, Bursa Ulu Camii'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
40'INCI GÜNÜNDE MEVLİD-İ ŞERİF DÜZENLENDİ
31 Aralık'ta 2022 tarihinde toprağa verilen Doç. Dr. Sinan Ateş, Emir Sultan Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif ile anıldı. Ateş'in ailesi, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Düzenlenen Mevlid-i Şerif'e, Ateş'in aile bireyleri, yakınları ve yüzlerce seveni katıldı. Mevlid-i Şerif'in ardından Emir Sultan Meydanı'nda Sinan Ateş ve ölen depremzedeler için lokma dağıtıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-02-11 20:51:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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