

BURSA'nın İnegöl ilçesinde İbrahim G. (24), evinin tesisat işini yaptığı Suat Ç.'den (30) parasını isteyince bıçaklanarak ağır yaralandı.Olay, saat 21.00 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi´nde meydana geldi. Tesisat işi yapan İbrahim G. önce tesisat işini yaptığı Suat Ç.´den alacağını istemek için evine gitti. Suat Ç.´nin evinin bulunduğu sokakta buluşan ikili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahallelinin araya girmesiyle kavga büyümeden sonlandı. Olay yerinden ayrılarak evine dönen Suat Ç. mutfaktan aldığı bıçakla olay yerine dönerek İbrahim G.´yi yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan İbrahim G. yere yığılırken Suat Ç. olay yerinden kaçtı. Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerine ilk müdahalesi yapılan İbrahim G., İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.Burada ilk tedavisi yapılan İbrahim G. ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Tedavi altına alınan İbrahim G.´nni sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Suat Ç. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)Görüntü Dökümü

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-Yaralının hastaneye getirilmesiHaber-Kamera: Yavuz YIMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-02-12 01:36:33



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