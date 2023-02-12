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BURSA'da, bir apartmanda meydana gelen doğal gaz sızıntısından etkilendiği düşünülen 19 kişi, tedaviye alındı. Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Çekirge Mahallesi´nde bulunan bir apartmanda yaşayanlarda mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmeye başlandı. Durumdan şüphelenen apartman sakinleri kendi imkanlarıyla çevrede bulunan hastanelere gitti. Apartmandan sızan doğal gazdan zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen 19 kişi tedaviye alınırken, sağlık ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve doğal gaz şirketinden ekip sevk edildi. Tedaviye alınan 19 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Çekirge Devlet Hastanesi detayHaber: İsmail Hakkı SEYMEN Kamera: BURSA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-02-12 01:58:09



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