İlköğretim okulu öğrencileri, sattıkları kalemlerin parasını depremzedelere gönderdi



Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)-KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ilköğretim okuluna giden 5 öğrenci, sattıkları kalemden elde ettikleri 1625 lirayı depremzedelere gönderilmek üzere, yardım toplama merkezine teslim etti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ederken, yurt genelinde başlatılan yardım kampanyaları da sürüyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ilkokula giden, Mertcan Yılmaz, Ebubekir Bahtiyar, Berat Sevim, Hasan Emre ve Mustafa Kaan Emre isimli öğrenciler, depremzedelere yardım etmek için kalem satmaya karar verdi. Öğrenciler, sattıkları kalemlerden elde ettikleri 1625 TL'yi, deprem bölgesine gönderilmesi için, ilçe belediyesindeki yardım toplama merkezine teslim etti. Depremin, kendilerini çok üzdüğünü söyleyen öğrenciler, "Ülkemize çok geçmiş olsun Biz de karınca kararınca bu kampanyaya katkı sağlamak için kalem sattık. Elde ettiğimiz paraları, deprem bölgesine göndermeye karar verdik. Bu yüzden, yardım toplama merkezine geldik" dedi.

Öğrencilerin kalem satarak bağışladıkları paranın, depremzedelere yardım amacıyla açılan banka hesabına yatırılacağını söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da, "Çocukları gönülden kutluyorum" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Yenişehir Mine AK

2023-02-12 10:31:09



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