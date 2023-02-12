3 kişilik aile, 138 saat sonra enkazdan kurtarıldı



Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ´ta yıkılan 5 katlı binanın enkazı altında kalan 3 kişilik Taşan ailesi, Bursa´dan bölgeye giden Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri tarafından 138´inci saatte kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 10 kenti vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bursa´dan bölgeye giden Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yer alan 5 katlı Kiraz Apartmanı´nın enkazında yürüttükleri dinleme çalışmasında, enkaz altından ses geldiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, önce 17 yaşındaki Ensar Taşan´a ulaştı. Depremden 138 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan Ensar´ı sedyeye alarak ilk müdahalesini yapan ekipler, "Harikasın Ensar. Adın çok güzel" diyerek ona moral verdi. Ensar ise ekiplere, "Sen harikasın ağabey, estağfurullah" diye yanıt verdi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Ensar´ın, "Anneme bakar mısınız ne olur" diyerek yardım istediği annesi Yasemin ile babası Celal Taşan da ekipler tarafından enkazdan çıkarıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2023-02-12 12:29:15



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