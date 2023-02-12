Karacabeyli Acil Tıp Teknisyeni, vatani görevini yaptığı Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybetti



Yasin KESKİN/BURSA, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ'ta, yedek subay olarak vatani görevini yaptığı sırada meydana gelen depremde, oturduğu binanın enkazı altında kalan 112 Acil Tıp Teknisyeni Tayfun Adak'ın (29) cansız bedenine 139 saat sonra ulaşıldı. Adak, yarın Bursa´nın Karacabey ilçesinde toprağa verilecek.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 kentte yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, kurtarma çalışmaları sürerken, bir acı haber de İslahiye ilçesinden geldi. Bursa'nın Karacabey ilçesinde 112 Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Tayfun Adak, vatani görevini yapmak için yedek subay olarak gittiği Kahramanmaraş'ta, kendisi gibi asker olan 2 ev arkadaşı ile birlikte yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Adak ve arkadaşlarının, Cevdetpaşa Mahallesi Mezbaha Caddesi´ndeki Zaman Apartmanı'nın enkazında kaldığının öğrenilmesi üzerine, Karacabey Belediyesi de bölgeye takviye ekip gönderdi. Ekiplerin yaptığı çalışmadan acı haber geldi. Depremden 139 saat sonra, Tayfun Adak´ın cansız bedenine ulaşıldı.

Nişanlı olduğu öğrenilen Adak, yarın öğle vakti Karacabey Ulucamii'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2023-02-12 18:29:14



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