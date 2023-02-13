Osmanlı döneminde kurulan hastane, 200 yıldır hayvanlara şifa oluyor



Semih ŞAHİNMehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA´da, Osmanlı döneminde göçmen kuşların bakımı ile tedavisi için kurulan ve dünyanın ilk 'leylek hastanesi' olarak bilinen Gurabahane-i Laklakan, bugün de sokak hayvanlarına şifa oluyor. Tedavi merkezinin, Osmanlı'dan bugüne yaklaşık 200 yıldır hayvanlara hizmet ettiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Tarihten kendi kültürümüz olan dünyanın ilk hayvan hastanesinin kurulmuş olduğu yapıyı, o geleneği günümüze taşıyoruz" dedi.

Osmanlı döneminde, 19'uncu yüzyılda göçmen kuşların bakımı ve tedavisi için kurulan ve dünyada ilk olan Gurabahane-i Laklakan, bugün de sokak hayvanlarına şifa oluyor. Cumhuriyetin ilanından sonra özel mülkiyete geçen ve Osmangazi Belediyesi'nin girişimiyle kamulaştırılarak tekrar faaliyete başlayan Gurabahane-i Laklakan'da, haftanın belirli günlerinde sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisi gerçekleştiriliyor. 'Düşkün leylekler evi' anlamına gelen ve Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet vermeye devam eden Gurabahane-i Laklakan ile ilgili bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dünyada ilk olma özelliğine sahip yapıyı, Osmanlı'dan bugüne kadar yaşattıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

'TARİHİ HÜVİYETİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK'

Bir dönem kapalı olan Gurabahane-i Laklakan'ın, belediyenin girişimleriyle 2010 yılında tekrar hizmete açıldığını söyleyen Başkan Dündar, "Gurabahane-i Laklakan, dünyanın hiçbir yerinde düşünülmemiş, hayvanseverlerin aklına getiremediği bir iş. Bizim atalarımız tarafından 1850'li yıllarda 'garip leylekler' adı altında o günün göçmen kuşlarının tedavisi için kurulmuş olan bir yapı. Bizler Osmangazi Belediyesi olarak 1850'li yıllarda Kayıhan mahallemizde bulunan bu merkezi restore ederek, tarihteki hüviyeti ile bunu yeniden ayağa kaldırdık. Bunu ayağa kaldırmakla bizim kendi kültürümüz olan vakıf kültürünün günümüze gelmiş şeklidir" dedi.

`SOKAK HAYVANLARININ TEDAVİ EDİLDİĞİ YERE DÖNÜŞTÜ´

Gurabahane-i Laklakan'ın bugün de sokak hayvanları için hizmet verdiğini vurgulayan Dündar, "Bursa'da esnafın kuşlara baktığı, onları beslediği ve daha sonraki süreçte bir vakıf şekline dönüşerek Gurabahane-i Laklakan yani garip 'leylekler yuvası' haline getirilen, o günün ihtiyacı olan bir yapı ortaya çıkmış. Bugünün ihtiyacı ise sokak köpekleri, sokak kedilerinin tedavisinin yapıldığı yere dönüşmüştür. Bizler bunu bugünün hayvanseverlerinin aklına geldiği gibi değil, tarihten kendi kültürümüz olan dünyanın ilk hayvan hastanesinin kurulmuş olduğu yapıyı, o geleneği günümüze taşıyoruz. Osmangazi Belediyesi, Osmanlı'yı kuran şehrin belediyesi. Dolayısıyla biz burada tarihi mirası ayağa kaldırıyoruz. Bu konuda öncü bir belediyeyiz. 7 tane tarihi eserlerle ilgili ödülümüz var. Bununla birlikte somut olmayan tarihi mirası da yaşatmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı 2021 yılında Cumhurbaşkanı'mızın eşi Sayın Emine Erdoğan tarafından 'Vakıf İnsan Ödülü' ile ödüllendirildik. Buda bizim için bir onur vesilesidir. Tarihimize, geçmişimize, kültürümüze sahip çıkmanın bir ödülü. Bu bizim için gurur vesilesi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN

2023-02-13 10:52:36



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