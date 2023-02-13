Depremzedeleri kurtarmaya gittiği Kahramanmaraş´tan dönerken kazada öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesinden, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kahramanmaraş´a giden Suriye uyruklu Muhammed Elali (20), dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Elali´nin, Kahramanmaraş´ta enkazdan 3 kişinin sağ olarak çıkarılmasına yardımcı olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Türkiye´nin dört bir yanından kurtarma ekipleri ve gönüllüler deprem bölgesine gitti. Bursa´nın İnegöl ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Muhammed Elali de arkadaşı Ertuğrul Karaduman (40) ile birlikte Kahramanmaraş'a giderek kurtarma çalışmalarına katıldı. Enkazdan 3 kişinin kurtarılmasına yardımcı olan Elali, 11 Şubat Cumartesi gecesi, İnegöl´e dönmek üzere yola çıktı. Elali´nin içinde bulunduğu otomobil, Ankara'nın Polatlı ilçesinde önünde seyir halinde olan TIR´a çarptı. Kazada Ertuğrul Karaduman yaralanırken, Muhammed Elali olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazesi Bursa´nın İnegöl ilçesine getirilen Muhammed Elali, dün Yeşil Camii´de kılınan cenaze namazının ardından İsaören Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan kazada hayatını kaybeden Muhammed Elali´nin, AFAD koordinesinde deprem bölgesine gidecekler arasında ismi olmamasına rağmen, Kahramanmaraş´a gittiği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-02-13 13:30:00
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