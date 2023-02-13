Depremzedeleri kurtarmaya gittiği Kahramanmaraş´tan dönerken kazada öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzedeleri kurtarmaya gittiği Kahramanmaraş´tan dönerken kazada öldü

DHA

Depremzedeleri kurtarmaya gittiği Kahramanmaraş´tan dönerken kazada öldü


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesinden, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kahramanmaraş´a giden Suriye uyruklu Muhammed Elali (20), dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Elali´nin, Kahramanmaraş´ta enkazdan 3 kişinin sağ olarak çıkarılmasına yardımcı olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Türkiye´nin dört bir yanından kurtarma ekipleri ve gönüllüler deprem bölgesine gitti. Bursa´nın İnegöl ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Muhammed Elali de arkadaşı Ertuğrul Karaduman (40) ile birlikte Kahramanmaraş'a giderek kurtarma çalışmalarına katıldı. Enkazdan 3 kişinin kurtarılmasına yardımcı olan Elali, 11 Şubat Cumartesi gecesi, İnegöl´e dönmek üzere yola çıktı. Elali´nin içinde bulunduğu otomobil, Ankara'nın Polatlı ilçesinde önünde seyir halinde olan TIR´a çarptı. Kazada Ertuğrul Karaduman yaralanırken, Muhammed Elali olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazesi Bursa´nın İnegöl ilçesine getirilen Muhammed Elali, dün Yeşil Camii´de kılınan cenaze namazının ardından İsaören Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
Öte yandan kazada hayatını kaybeden Muhammed Elali´nin, AFAD koordinesinde deprem bölgesine gidecekler arasında ismi olmamasına rağmen, Kahramanmaraş´a gittiği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-02-13 13:30:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)OSMANLI DÖNEMİNDE KURULAN HASTANE, 200 YILDIR HAYVANLARA ŞİFA OLUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)OSMANLI DÖNEMİNDE KURULAN HASTANE, 200 ...
Osmanlı döneminde kurulan hastane, 200 yıldır hayvanlara şifa oluyor
YEREL HABERLER Osmanlı döneminde kurulan hastane, 200 yıldır ...
Mudanya'da Türk Kızılay ekipleri deprem bölgesi için yardım çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Mudanya'da Türk Kızılay ekipleri deprem bölgesi için ...
Karacabeyli Acil Tıp Teknisyeni, vatani görevini yaptığı Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karacabeyli Acil Tıp Teknisyeni, vatani görevini ...
Bursa Valiliğinden "deprem bölgesinde yardıma ihtiyaç kalmadığı" iddialarına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Bursa Valiliğinden "deprem bölgesinde yardıma ihtiyaç ...
Mudanya’da esnaflar hasılatlarını depremzedelere bağışlıyor
YEREL HABERLER Mudanya’da esnaflar hasılatlarını depremzedelere ...
(Görüntülü)3 KİŞİLİK AİLE, 138 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)3 KİŞİLİK AİLE, 138 SAAT SONRA ENKAZDAN ...
Bursa ve çevre illerden afetzedelere destekler sürüyor
YEREL HABERLER Bursa ve çevre illerden afetzedelere destekler ...
3 kişilik aile, 138 saat sonra enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER 3 kişilik aile, 138 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Japonya'da öğrendiklerini uygulayan akademisyen depreme "hazırlıklı" yakalandı
YEREL HABERLER Japonya'da öğrendiklerini uygulayan akademisyen ...
(Görüntülü) ZEYNEP MİRA İLE ANNEANNESİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TAHLİYE EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ZEYNEP MİRA İLE ANNEANNESİNİN ÖLÜMÜNE ...
İlköğretim okulu öğrencileri, sattıkları kalemlerin parasını depremzedelere gönderdi
YEREL HABERLER İlköğretim okulu öğrencileri, sattıkları kalemlerin ...
Zeynep Mira ile anneannesinin ölümüne neden olan alkollü sürücü tahliye edildi
YEREL HABERLER Zeynep Mira ile anneannesinin ölümüne neden olan ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA, DOĞAL GAZ SIZINTISINDAN ETKİLENEN 19 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA, DOĞAL GAZ SIZINTISINDAN ...
BURSA'DA, DOĞAL GAZ SIZINTISINDAN ETKİLENEN 19 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI  
YEREL HABERLER BURSA'DA, DOĞAL GAZ SIZINTISINDAN ETKİLENEN 19 KİŞİ ...
(Görüntülü) PARASINI ALMAK İÇİN GİTTİĞİ ALACAKLISININ BIÇAKLA SALDIRDIĞI TESİSATÇI YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) PARASINI ALMAK İÇİN GİTTİĞİ ALACAKLISININ ...
Bursa'da doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri şüphesiyle 19 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Bursa'da doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri ...
PARASINI ALMAK İÇİN GİTTİĞİ ALACAKLISININ BIÇAKLA SALDIRDIĞI TESİSATÇI YARALANDI
YEREL HABERLER PARASINI ALMAK İÇİN GİTTİĞİ ALACAKLISININ BIÇAKLA ...
Bursa'da, doğal gaz sızıntısından etkilenen 19 kişi tedaviye alındı
YEREL HABERLER Bursa'da, doğal gaz sızıntısından etkilenen 19 kişi ...
(Görüntülü) BURSA - SİNAN ATEŞ, ÖLÜMÜNÜN 40&#039;INCI GÜNÜNDE MEVLİD-İ ŞERİF İLE ANILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - SİNAN ATEŞ, ÖLÜMÜNÜN ...
Sinan Ateş, ölümünün 40'ıncı gününde Mevlid-i Şerif ile anıldı
YEREL HABERLER Sinan Ateş, ölümünün 40'ıncı gününde Mevlid-i Şerif ...
(Görüntülü) BURSA - KALDIĞI APARTMAN BODRUMUNDA SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - KALDIĞI APARTMAN BODRUMUNDA ...
Bursa'da atıl durumdaki 150 dairelik lojman depremzedeler için onarılacak
YEREL HABERLER Bursa'da atıl durumdaki 150 dairelik lojman ...
Kaldığı apartman bodrumunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kaldığı apartman bodrumunda silahla vurulmuş halde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.