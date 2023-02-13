Vatani görevini yaparken depremde ölen acil tıp teknisyeni, toprağa verildi

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Yasin KESKİN/ BURSA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta vatani görevini yaptığı sırada depremde yıkılan binanın enkazında kalan 112 acil tıp teknisyeni Tayfun Adak'ın (29) cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 112 acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Tayfun Adak, vatani görevini yapmak için gittiği Kahramanmaraş'ta, yıkılan binanın enkazında kaldı. Bölgeye giden Karacabey Belediyesi'ne bağlı arama-kurtarma ekipleri, 139 saat sonra Adak'ın cansız bedenine ulaştı. Terhisine 6 ay kalan depremde ölen Adak'ın cenazesi, memleketi Karacabey'e getirildi. Buradaki cenazeye, Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, siyasi parti temsilcileri ile Adak'ın yakınları katıldı. Cenazede anne Sevda Adak ile nişanlısı Esra Sarı, ayakta durmakta güçlük çekti. Eylülde evlenmek için hazırlık yaptığı öğrenilen Tayfun Adak'ın cenazesi, öğle vakti Ulu Camii'nde kılınan namazın ardından Karacabey Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2023-02-13 16:13:40



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