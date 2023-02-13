Şömineden çıkan yangın evi küle çevirdi

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Hasan BOZBEY/ORNAHGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde ev sahibinin yaktıktan sonra çarşıya çıktığı şömineden sıçrayan kıvılcımlardan kayklanan yangında müstakil ev küle döndü.

Yangın saat 16.00 sıralarında Orhangazi´ye bağlı Yeni Sölöz Mahallesi´nde Halil Türeliye ait vmüstakil evde meydana geldi. İddaya göre ev sahibi Halil Türeli, şömineyi yaktıktan sonra malzeme almak üzere çarşıya gitti. Çarşıdan dönen Türeli, evden alevlerin yükseldiğini görünce itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri evin yüksek bir kesimde ve dar sokaklar nedeniyle yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çekti. Büyük bölümü ahşap malzeden inşa edilen ev kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürdken, ev küle döndü. İlk incelemede şömineden çıktığı belirlenen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-02-13 18:46:52



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