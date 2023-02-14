Kameraya yansıyan cinayetin sanıklarına toplam 34 kez müebbet istendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kameraya yansıyan cinayetin sanıklarına toplam 34 kez müebbet istendi

DHA

Kameraya yansıyan cinayetin sanıklarına toplam 34 kez müebbet istendi


BURSA, (DHA)BURSA'da, Yakup Yurdakul´un (37) hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı, iki aile arasındaki kavgada 3´ü tutuklu, 13 sanıktan 8'i hakkında toplam 34 kez müebbet, tüm sanıklar hakkında da çeşitli suçlardan toplam 60 yıl hapis istendi. Cep telefonu kamerasına da yansıyan cinayetin sanıkları, önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.
Olay, 19 Ağustos 2022´de Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan akraba iki ailenin bireyleri yolda karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi belinden çıkardığı tabancayla diğer gruba peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Yakup Yurdakul, kardeşi Nihat Yurdakul (35) ve o sırada kavgayı ayırmaya çalışan Harun Azak (27) kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yakup Yurdakul yaşamını yitirirken, olayla ilgili olarak gözaltına alınan Nurhak Yurdakul (26), Eyüp Can Yurdakul (24) ile N.Y. (15) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GERİ DÖNÜP BİR EL DAHA ATEŞ ETTİ
Yaşanan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, tarafların önce taş ve sopalarla birbirlerine saldırdığı, ardından şüphelilerden birinin belindeki silahı çıkarıp yolun karşı tarafına kaçanlara kurşun yağdırdığı görüldü. Görüntülerde, yanındakilerin sakinleştirmeye çalıştığı bu kişinin, geri dönüp yerde yatan yaralılardan birine bir el daha ateş ettiği yer aldı.
DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ
Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu, 13 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, olayda yer alan suça sürüklenen çocuklar N.Y. ile R.A. (14) hakkında hazırlanan iddianame sonrası dava dosyasındaki suçun, suç tarihinin ve iddianamede anlatılan olayın aynı olduğu, her iki dosya arasında şahsi ve fiili irtibat olduğu anlaşıldığından, Bursa 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki dosyayla birleştirilmesine karar verdi.
İddianamede, `kasten öldürme´, `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçlarından yaşları küçük olan tutuklu sanık N.Y. ile tutuksuz sanık R.A. hakkında 2´şer kez müebbet, tutuklu sanık Nurhak Yurdakul ile Eyüp Can Yurdakul´un ise 5´er kez müebbet hapsi istendi. Müşteki şüpheli E.Y., B.Y., R.K. ile Y.Y.´nin de 5´er kez müebbet hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, ayrıca bazı sanıklar hakkında `birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit´, `korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme´, `ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma´, `mala zarar verme´, `basit yaralama´ ile `suçluyu kayırma´ suçlarından toplam 60 yıla kadar hapis cezası istendi.
`MİRAS NEDENİYLE ARALARINDA HUSUMET VARDI´
Müşteki ve sanıkların bir kısmının amca çocukları olduğu ve aralarında Muş'ta dedelerinden miras kalan taşınmazların paylaşımından kaynaklı önceye dayalı husumet nedeniyle daha önceden gerçekleşen tehdit, hakaret, kasten yaralama iddialarıyla ilgili önceden yürütülen soruşturmaların bulunduğu iddianamede yer aldı.
İddianamede, olay günü Turgut Özal Caddesi ile Mavi Sokak´ın kesişim noktasında bulunan pastane önündeki kaldırımda yürüyen müşteki sanık Nurhak Yurdakul´un, yolda yürürken müşteki sanık Nihat Yurdakul´un aracıyla geldiğini görmesi üzerine geri dönerek otomobiline bindiği, bu sırada karşı yönden gelen Nihat Yurdakul'un aracıyla yol kenarında durmasıyla Nurhak Yurdakul´un araçtan aldığı sopa ile onun aracına doğru koştuğu ve vurmaya başladığı belirtildi. Nihat Yurdakul´un sonrasında aracından indiği ve kuyumcudan çıkan müşteki sanık Eyüp Can Yurdakul, suça sürüklenen çocuk R.A. ile N.Y'nin buraya geldiği, Nurhak Yurdakul ile birlikte, tekme, tokat ve ellerinde bulunan sopalarla Nihat Yurdakul´u darbettikleri kaydedildi. Nurhak Yurdakul´un daha sonra olay yerine gelen Yakup Yurdakul´u hedef aldığı, sonra da etrafa doğru ateş ettiği, yaralanan Yakup Yurdakul´un elindeki sopayla Nurhak Yurdakul´a vurmaya çalıştığı sırada yere düştüğü, diğer bazı sanık ve suça sürüklenen çocukların da yaralı haldeyken maktulü darbettiğine yer verildi.
İddianamede, olaydan 2 gün sonra kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi´nde hayatını kaybeden Yakup Yurdakul'un otopsi raporunda ise `Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmalarına bağlı ekstremite ve omur kırığı ile beyin kanaması beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu meydana gelmiş olduğunun´ bildirildiği aktarıldı.
`4 KİŞİYİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİLER'
Olay yeri inceleme raporları, delil ve beyanlar değerlendirildiğinde, şüpheliler Bayram ve Yunus Y.'nin azmettirmesi ile müşteki şüpheliler Nurhak Yurdakul, Eyüp Can Yurdakul ve şüpheli Rahmi K.'nin, suça sürüklenen çocuklar N.Y. ve R.A. ile beraber fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, Yakup Yurdakul´u ateşli silah ve sopalarla öldürdükleri anlatılan iddianamede, müşteki şüpheli Nihat Yurdakul´u ateşli silah ve sopalar ile darbederek öldürmeye teşebbüs ettikleri, yine 3 müşteki şüpheliyi de öldürmek amacıyla ateş ettikleri, ancak silahın tutukluk yapması ve isabet ettirememeleri nedeniyle eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.
3´ü tutuklu, 13 sanık hakkında `kasten öldürme´ ve `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçlarından toplam 34 kez müebbet ile çeşitli suçlardan toplam 60 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamenin kabul edildiği Bursa 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki yargılama, önümüzdeki ay başlayacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA, (DHA)
2023-02-14 10:13:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orhangazi'de çiftlik evinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Orhangazi'de çiftlik evinde çıkan yangın söndürüldü
(Görüntülü) BURSA - ŞÖMİNEDEN ÇIKAN YANGIN EVİ KÜLE ÇEVİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - ŞÖMİNEDEN ÇIKAN YANGIN EVİ KÜLE ...
Şömineden çıkan yangın evi küle çevirdi
YEREL HABERLER Şömineden çıkan yangın evi küle çevirdi
(Görüntülü) VATANİ GÖREVİNİ YAPARKEN DEPREMDE ÖLEN ACİL TIP TEKNİSYENİ, TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) VATANİ GÖREVİNİ YAPARKEN DEPREMDE ÖLEN ...
Bursa´da otomobil, bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa´da otomobil, bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 ...
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 1 ...
Vatani görevini yaparken depremde ölen acil tıp teknisyeni, toprağa verildi
YEREL HABERLER Vatani görevini yaparken depremde ölen acil tıp ...
Depremde hayatını kaybeden askerin cenazesi Karacabey'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden askerin cenazesi ...
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ...
(Görüntülü)DEPREMZEDELERİ KURTARMAYA GİTTİĞİ KAHRAMANMARAŞ?TAN DÖNERKEN KAZADA ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDELERİ KURTARMAYA GİTTİĞİ ...
(Görüntülü)ÖĞRENCİ YURDU YOLUNDA KAZA; BABA VE ÜNİVERSİTELİ KIZI ÖLDÜ, OĞLU YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÖĞRENCİ YURDU YOLUNDA KAZA; BABA VE ...
Bursa'dan deprem bölgesine seyyar tuvalet ve duş kabinleri gönderildi
YEREL HABERLER Bursa'dan deprem bölgesine seyyar tuvalet ve duş ...
Depremzedeleri kurtarmaya gittiği Kahramanmaraş´tan dönerken kazada öldü
YEREL HABERLER Depremzedeleri kurtarmaya gittiği Kahramanmaraş´tan ...
(Görüntülü)OSMANLI DÖNEMİNDE KURULAN HASTANE, 200 YILDIR HAYVANLARA ŞİFA OLUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)OSMANLI DÖNEMİNDE KURULAN HASTANE, 200 ...
Osmanlı döneminde kurulan hastane, 200 yıldır hayvanlara şifa oluyor
YEREL HABERLER Osmanlı döneminde kurulan hastane, 200 yıldır ...
Mudanya'da Türk Kızılay ekipleri deprem bölgesi için yardım çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Mudanya'da Türk Kızılay ekipleri deprem bölgesi için ...
Karacabeyli Acil Tıp Teknisyeni, vatani görevini yaptığı Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karacabeyli Acil Tıp Teknisyeni, vatani görevini ...
Bursa Valiliğinden "deprem bölgesinde yardıma ihtiyaç kalmadığı" iddialarına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Bursa Valiliğinden "deprem bölgesinde yardıma ihtiyaç ...
Mudanya’da esnaflar hasılatlarını depremzedelere bağışlıyor
YEREL HABERLER Mudanya’da esnaflar hasılatlarını depremzedelere ...
(Görüntülü)3 KİŞİLİK AİLE, 138 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)3 KİŞİLİK AİLE, 138 SAAT SONRA ENKAZDAN ...
Bursa ve çevre illerden afetzedelere destekler sürüyor
YEREL HABERLER Bursa ve çevre illerden afetzedelere destekler ...
3 kişilik aile, 138 saat sonra enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER 3 kişilik aile, 138 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Japonya'da öğrendiklerini uygulayan akademisyen depreme "hazırlıklı" yakalandı
YEREL HABERLER Japonya'da öğrendiklerini uygulayan akademisyen ...
(Görüntülü) ZEYNEP MİRA İLE ANNEANNESİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TAHLİYE EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ZEYNEP MİRA İLE ANNEANNESİNİN ÖLÜMÜNE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.