Kameraya yansıyan cinayetin sanıklarına toplam 34 kez müebbet istendi

BURSA, (DHA)BURSA'da, Yakup Yurdakul´un (37) hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı, iki aile arasındaki kavgada 3´ü tutuklu, 13 sanıktan 8'i hakkında toplam 34 kez müebbet, tüm sanıklar hakkında da çeşitli suçlardan toplam 60 yıl hapis istendi. Cep telefonu kamerasına da yansıyan cinayetin sanıkları, önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

Olay, 19 Ağustos 2022´de Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan akraba iki ailenin bireyleri yolda karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi belinden çıkardığı tabancayla diğer gruba peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Yakup Yurdakul, kardeşi Nihat Yurdakul (35) ve o sırada kavgayı ayırmaya çalışan Harun Azak (27) kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yakup Yurdakul yaşamını yitirirken, olayla ilgili olarak gözaltına alınan Nurhak Yurdakul (26), Eyüp Can Yurdakul (24) ile N.Y. (15) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GERİ DÖNÜP BİR EL DAHA ATEŞ ETTİ

Yaşanan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, tarafların önce taş ve sopalarla birbirlerine saldırdığı, ardından şüphelilerden birinin belindeki silahı çıkarıp yolun karşı tarafına kaçanlara kurşun yağdırdığı görüldü. Görüntülerde, yanındakilerin sakinleştirmeye çalıştığı bu kişinin, geri dönüp yerde yatan yaralılardan birine bir el daha ateş ettiği yer aldı.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu, 13 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, olayda yer alan suça sürüklenen çocuklar N.Y. ile R.A. (14) hakkında hazırlanan iddianame sonrası dava dosyasındaki suçun, suç tarihinin ve iddianamede anlatılan olayın aynı olduğu, her iki dosya arasında şahsi ve fiili irtibat olduğu anlaşıldığından, Bursa 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

İddianamede, `kasten öldürme´, `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçlarından yaşları küçük olan tutuklu sanık N.Y. ile tutuksuz sanık R.A. hakkında 2´şer kez müebbet, tutuklu sanık Nurhak Yurdakul ile Eyüp Can Yurdakul´un ise 5´er kez müebbet hapsi istendi. Müşteki şüpheli E.Y., B.Y., R.K. ile Y.Y.´nin de 5´er kez müebbet hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, ayrıca bazı sanıklar hakkında `birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit´, `korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme´, `ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma´, `mala zarar verme´, `basit yaralama´ ile `suçluyu kayırma´ suçlarından toplam 60 yıla kadar hapis cezası istendi.

`MİRAS NEDENİYLE ARALARINDA HUSUMET VARDI´

Müşteki ve sanıkların bir kısmının amca çocukları olduğu ve aralarında Muş'ta dedelerinden miras kalan taşınmazların paylaşımından kaynaklı önceye dayalı husumet nedeniyle daha önceden gerçekleşen tehdit, hakaret, kasten yaralama iddialarıyla ilgili önceden yürütülen soruşturmaların bulunduğu iddianamede yer aldı.

İddianamede, olay günü Turgut Özal Caddesi ile Mavi Sokak´ın kesişim noktasında bulunan pastane önündeki kaldırımda yürüyen müşteki sanık Nurhak Yurdakul´un, yolda yürürken müşteki sanık Nihat Yurdakul´un aracıyla geldiğini görmesi üzerine geri dönerek otomobiline bindiği, bu sırada karşı yönden gelen Nihat Yurdakul'un aracıyla yol kenarında durmasıyla Nurhak Yurdakul´un araçtan aldığı sopa ile onun aracına doğru koştuğu ve vurmaya başladığı belirtildi. Nihat Yurdakul´un sonrasında aracından indiği ve kuyumcudan çıkan müşteki sanık Eyüp Can Yurdakul, suça sürüklenen çocuk R.A. ile N.Y'nin buraya geldiği, Nurhak Yurdakul ile birlikte, tekme, tokat ve ellerinde bulunan sopalarla Nihat Yurdakul´u darbettikleri kaydedildi. Nurhak Yurdakul´un daha sonra olay yerine gelen Yakup Yurdakul´u hedef aldığı, sonra da etrafa doğru ateş ettiği, yaralanan Yakup Yurdakul´un elindeki sopayla Nurhak Yurdakul´a vurmaya çalıştığı sırada yere düştüğü, diğer bazı sanık ve suça sürüklenen çocukların da yaralı haldeyken maktulü darbettiğine yer verildi.

İddianamede, olaydan 2 gün sonra kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi´nde hayatını kaybeden Yakup Yurdakul'un otopsi raporunda ise `Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmalarına bağlı ekstremite ve omur kırığı ile beyin kanaması beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu meydana gelmiş olduğunun´ bildirildiği aktarıldı.

`4 KİŞİYİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİLER'

Olay yeri inceleme raporları, delil ve beyanlar değerlendirildiğinde, şüpheliler Bayram ve Yunus Y.'nin azmettirmesi ile müşteki şüpheliler Nurhak Yurdakul, Eyüp Can Yurdakul ve şüpheli Rahmi K.'nin, suça sürüklenen çocuklar N.Y. ve R.A. ile beraber fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, Yakup Yurdakul´u ateşli silah ve sopalarla öldürdükleri anlatılan iddianamede, müşteki şüpheli Nihat Yurdakul´u ateşli silah ve sopalar ile darbederek öldürmeye teşebbüs ettikleri, yine 3 müşteki şüpheliyi de öldürmek amacıyla ateş ettikleri, ancak silahın tutukluk yapması ve isabet ettirememeleri nedeniyle eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.

3´ü tutuklu, 13 sanık hakkında `kasten öldürme´ ve `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçlarından toplam 34 kez müebbet ile çeşitli suçlardan toplam 60 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamenin kabul edildiği Bursa 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki yargılama, önümüzdeki ay başlayacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA, (DHA)

2023-02-14 10:13:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.