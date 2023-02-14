Bursa'da iş yeri yangını, mobilya imalathanelerine sıçradı

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, fırın küreği üretilen iş yerinde çıkan yangın, 2 mobilya imalathanesine sıçradı. Alevler, itfaiye ekibinin çalışmasıyla 1 saatte söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Özkan Sokak'ta, fırın küreği üretilen iş yerinde, saat 10.00 sıralarında yangın başladı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bitişikteki 2 mobilya imalathanesine de sıçrayan yangını 1 saatte kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yeri, kullanılamaz hale gelirken, mobilya imalathanelerinde de hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-02-14 11:09:39



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