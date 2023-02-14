Polat çifti, 203 saat sonra 7 katlı binanın enkazından kurtarıldı



Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9´uncu gün geride kalırken, mucizenin adı bu kez `Polat çifti´ oldu. Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ekibi, depremden 203 saat sonra, 7 katlı Aktaş Apartmanı´nın enkazından Hidayet (24),Muharrem Polat (32) çiftini sağ olarak kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 10 kenti vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Bursa´dan Kahramanmaraş´a giden BAKUT ekibi, 40 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Karaman Mahallesi´ndeki 7 katlı Aktaş Apartmanı´nda çalışma yaptıkları sırada, bodrum kattan gelen ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Enkaz altındakilerle iletişim kuran ekipler, 5 kişilik Polat ailesinden 2 kişinin hayatta olduğunu tespit edince zamanla yarış başladı. Enkazda yaşam koridoru oluşturan BAKUT ekibi, depremden 203 saat sonra, saat 15.30 sıralarında Hidayet Polat ile eşi Muharrem Polat´ı enkazdan sağ olarak çıkardı. Sedyeye alınarak, enkazdan indirilen Polat çifti, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2023-02-14 16:48:47



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