Yolun karşısına geçerken forkliftin çarpmasıyla yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, forkliftin çarptığı Rahman Topal (47) yaralandı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol yapım çalışmasının olduğu alandan yolun karşısına geçmeye çalışan Rahman Topal'a, operatör Ejder Kısa (30) yönetimindeki forklift çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Topal yaralandı. Yaralı, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınırken, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-02-14 18:54:42



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