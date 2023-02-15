Enkazda bulunan 500 bin TL'lik altın ve döviz sahibine teslim edildi



Hasan BOZBEY/ BURSAKAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından aramakurtarma çalışmalarına katılan Orhangazi Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri, yıkılan Merve Apartmanı enkazından buldukları 500 bin TL değerindeki döviz ve altının bulunduğu çantayı sahibine teslim etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçesi olan ve 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda aramakurtarma çalışması yürütüyor. Bursa'nın Orhangazi ilçesinden Kahramanmaraş'a giderek çalışmalara katılan OBAK ekipleri, Müftülük Meydanı'nda bulunan Merve Apartmanı'nın enkazında aramakurtarma faaliyeti yürüttüğü sırada bir çanta buldu. Çantayı açan ekipler, 500 bin TL değerinde döviz ve altınla karşılaştı. Merve Çakar'a ait olduğu belirlenen çanta, sahibine teslim edildi. Birikimini teslim alan depremzede Merve Çakar, Orhangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerine teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-02-15 00:34:26



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