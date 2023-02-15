

BURSA Uludağ'da, ailesi ile birlikte konakladığı tesisten oyun oynamak için çıkan Yusuf Gültekin (10), kayboldu. Yusuf, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanda bulundu.Uludağ Sarıalan'da ailesi ile birlikte bir tesiste konaklayan Yusuf Gültekin, akşam saatlerinde oyun oynamak için dışarı çıktı. Yusuf'tan bir süre haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Beşir Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmalarına başlayan ekipler, Yusuf Gültekin'i yaklaşık 4 saat sonra konakladıkları yerden bir kilometre uzaklıkta ormanda buldu.Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yusuf, tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü. (DHA)Görüntü Dökümü:

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-Arama kurtarma ekiplerinden görüntüler

-Yusuf Gültekin'in ambulans içinden görüntüsü

-DetaylarHaber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-02-15 01:16:59



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