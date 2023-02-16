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Enkazdan kurtarılan 100 evcil hayvan, Bursa´ya getirildi

DHA

Enkazdan kurtarılan 100 evcil hayvan, Bursa´ya getirildi


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen, `asrın felaketi´ olarak nitelendirilen depremlerde, 10 ilde yüzlerce hayvan yaralandı veya sahipsiz kaldı. Deprem bölgesinde sahra çadırları kuran Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), gelen ihbarları değerlendirerek bölgedeki yaralı ve sahipsiz hayvanlara ulaşmaya çalışıyor. Depremde yaralanan yaklaşık 100 evcil hayvan, geçici olarak Bursa'ya getirilerek kliniklerde tedaviye alındı. Tedavileri sonrası geçici olarak sahiplendirilecek olan kedi ve köpeklerden, çipi bulunan ve PETVET´e kayıtlı olanlar, ulaşılması halinde sahiplerine teslim edilecek.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde 35 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Binlerce binanın yıkıldığı depremden sadece insanlar değil, hayvanlar da etkilendi. Asrın felaketinde, 10 ilde yüzlerce hayvan yaralandı veya sahipsiz kaldı. Deprem bölgesinde sahra çadırları kuran HAYTAP, gelen ihbarları değerlendirerek bölgedeki yaralı ve sahipsiz hayvanlara ulaşmaya çalışırken, ilk müdahaleleri yapılan 100 evcil hayvan, geçici olarak Bursa'ya getirilerek, kliniklerde tedaviye alındı. Kedi ve köpekler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından ilk etapta geçici olarak sahiplendirilecek. Çipi bulunan ve PETVET´e kayıtlı olan evcil hayvanlar ise sahiplerine ulaşılması halinde, kendilerine teslim edilecek.
'KORUMA ALTINA ALIYORUZ'
Deprem bölgesinden getirilen evcil hayvanların sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını, bu süreçte de geçici yuva aradıklarını belirten HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, "Yaklaşık 100'ün üzerinde dostumuz Bursa'ya getirildi. Akabinde İstanbul ve İzmir olmak üzere yerleştirmeye başladık. Çip sistemini kullanarak ailelerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz ildeki hastaneler, özel klinikler bizlere destek oluyor. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Bu süreçte yaşadığımız farklı hikayeler var. Ailelerine ulaştıklarımız, ulaşmaya çalıştıklarımız var. Ulaşamadıklarımız var. HAYTAP olarak deprem bölgesindeki birçok noktadaki sahra çadırlarımızda, dostlarımıza yardım ederek onları koruma altına almaya özen gösteriyoruz" dedi.
'GEÇİCİ YUVA SİSTEMİ OLUŞTURDUK'
Evcil hayvanların sahiplerine ulaşıncaya kadar geçici yuvalara verildiklerini belirten Demir, "Bizler şu an bu dostlarımızı yaşam alanlarımıza almıyoruz, çünkü çoğu kıyafetleriyle geldi. Evlerde yaşamış olduklarını anlıyoruz. Geçici yuva sistemi oluşturduk. İnsanlar bize ulaşıyor, geçici yuvaları belirliyoruz. Belli bir protokol karşılığında veriyoruz. Ailelerine ulaştığımızda da geçici yuvalarından alarak, ailelerine teslim ediyoruz. Süreç bu şekilde ilerliyor. Güzel olan şey insanların sağduyulu yaklaşması. Buradaki özel kliniklerin kapılarını sonuna kadar açması" ifadelerini kullandı.
'İHBARLAR, HAYTAP GÖREVLİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİYOR'
HAYTAP görevlilerinin, deprem bölgesinde sokak hayvanları ve evcil hayvanlar için yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Demir, şunları söyledi:
"Arkadaşlarımızın o bölgede çok yoğun emek verdiğini düşünüyorum. Bir ihbar grubu var. Oraya teyitli ihbarlar gönderiliyor ve arkadaşlar tek tek bu ihbarlara giderek, bu dostlarımızı sahra çadırına getiriyor. Orada veteriner hekimler tarafından ilk kontrolleri yapılıyor. İnsanlar da bölgede buldukları dostları sahra çadırlarına getiriyor. Orada ilk müdahaleleri yapılıyor. Akabinde özel hastaneler, klinikler, kapılarını açan noktalara ulaştırmaya çalışıyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2023-02-16 09:30:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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