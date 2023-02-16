Togg'un test araçları seyir halindeyken görüntülendi

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)TÜRKİYE'nin yerli otomobili Togg'un test araçları, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, test sürüşlerine devam ediyor. Son olarak Togg'un farklı renkteki 5 test aracı, Orhangazi ilçesinden Gemlik yönüne seyir halindeyken görüntülendi. Togg araçlarını görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-02-16 20:35:44



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