Malatya'da 26 kişinin öldüğü sitenin kooperatif başkanı Bursa'da yakalandı



Esra TÜRKER/ BURSA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 26 kişinin yaşamını yitirdiği Malatya'daki 25 dairelik Bulutlar Sitesi'nin kooperatif başkanı A.A. (50), Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 25 dairelik Bulutlar Sitesi de yıkılmış, enkaz altında kalan 26 kişi yaşamını yitirmişti. Yıkılan binaların müteahhit ve sorumluları hakkında başlatılan soruşturmalar sürerken, Bulutlar Sitesi'nin Kooperatif Başkanı A.A.'nın, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan A.A., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, adresine yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2023-02-17 18:17:02



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