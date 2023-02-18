Bursa´dan gönüllü gittikleri Hatay´da depremzede çocuklarla futbol maçı yaptılar



Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinden depremin vurduğu Hatay´a gönüllü olarak giden yardım ekibi, çadır kentte depremzede çocuklara moral olsun diye onlarla futbol maçı yaptı.

Merkez üssü Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki büyük depremden en çok etkilenen illerden Hatay´da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bursa´nın Gemlik ilçesinden, kente gönüllü olarak giden yardım ekibi, çocukların, depremin üzerlerinde yarattığı etkiden uzaklaşmaları için onlarla futbol maçı yaptı. AFAD´ın çadır kentinde yapılan müsabakayı çocuklar, 5-1 kazandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2023-02-18 09:47:23



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