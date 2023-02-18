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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli köpeğe, plastik su borularından yürüteç yaptı

DHA

Engelli köpeğe, plastik su borularından yürüteç yaptı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde Muharrem Başkurt (20), yolda bulduğu, arka ayakları tutmayan köpeği sahiplendi. Başkurt, plastik su borularıyla yaptığı yürüteçle, `Pamuk´ ismini verdiği 9 aylık köpeğin yürümesini sağladı.
İnegöl ilçesinin kırsal Şipali Mahallesi´nde yaşayan Muharrem Başkurt, doğa gezisine çıktığında yol kenarında engelli bir köpek buldu. Arka ayakları tutmadığı için yürüyemeyen ve bedenini sürüklemek zorunda kalan köpeği alıp evine getiren Başkurt, 9 aylık köpeğe beyaz tüyleri nedeniyle `Pamuk´ ismini verdi. Başkurt, Pamuk ile karşılaştığı anları, şöyle anlattı:
"Bundan 1 ay önce arabayla doğa yürüyüşü yapacağım yere çıkmıştım. İnerken sağda bir köpek gördüm. Sonra bir sakatlığı olduğunu fark ettim ve geri döndüm. Vicdanım el vermedi. Ne olur ne olmaz diye bakayım dedim. Sonra ismini verdiğim Pamuk´u aldım eve getirdim. Pamuğun arka ayağı sakat olduğu için tuvalete çıkamıyordu. Ben de bir bebek gibi bezlemeyi düşündüm. Zaten evde bakıyoruz köpeğimize. Her gün bezledikten sonra ne yapabilirim diye düşünmeye başladım."
`ONUN YÜRÜMESİNİ GÖRMEK ÇOK AYRI BİR DUYGU´
Köpeğe yürüyebilmesi için yürüteç yaptığını belirten Başkurt, "Pamuk´un yürümesi için elimden geleni yapmaya çalıştım. Sonra internetten biraz araştırdım, kalorifer peteklerine giden borulardan bir yürüteç yapmayı düşündüm. Sonra tasarladım, ölçülerini aldım ve bir deneme yaptık. Baktım ki oluyor, dedim ne mutlu bana. Hayvanı arka ayaklarına kavuşturdum gibi hissettim. Tabii onun yürümesini görmek benim için de çok ayrı bir duyguydu" dedi.
`PAMUK, BENİM EVLADIM GİBİ OLDU´
Evinin bahçesinde baktığı başka köpekler de olduğunu belirten Muharrem Başkurt, "Bahçemde Pamuk dışında yaklaşık 8 tane daha köpek var. Dışarıda kalan hayvanlara da bakıyorum, hayvansever bir insanım. Herkese öneririm, hayvan çok ayrı bir şey. Hele ki Pamuk benim için çok ayrı. O artık benim evladım gibi oldu, ölene kadar benim yanımda olur. Dışarıda kalan hayvanları da unutmayalım. Bu kış gününde yemek, su verelim" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-02-18 09:52:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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