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Yavuz YILMAZAbdulselam UĞUR/KESTEL (Bursa), (DHA)BURSA´da, kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan TIR´a, ardından da bariyer ve sinyalizasyon direğine çarpan otomobilin sürücüsü Seda Kaya (35) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi Ankara Bulvarı Barakfakih mevkisinde meydana geldi. İnegöl´den Bursa'ya giden Seda Kaya´nın kontrolünü yitirdiği 16 Y 7342 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Erhan Özak yönetimindeki 16 BRG 20 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere ve sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazada, araçta sıkışan Seda Kaya yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan Kaya´nın cansız bedeni, Kestel Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından TIR şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Yavuz YILMAZ-Abdulselam UĞUR

2023-02-18 16:01:40



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