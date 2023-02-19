

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.Kaza saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Mustafa Ahmed (29) yönetimindeki 06 KHT 80 plakalı otomobil, iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu aniden şerit değiştirince bu sırada aynı istikamete giden Fırat Akdursun (26) yönetimindeki 16 BAC 179 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Ahmed'in otomobili savrulurken kazada sürücü ile birlikte Elmira Ahmed (29), İskandar İskandarov (52), Meryem Ahmed (4), Asya Ahmed (6) ve Musa Ahmed (9) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralılardan görüntüler

-Kazaya karışan otomobillerden görüntüler

-DetaylarHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-02-19 00:43:11



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