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İNEGÖL'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI  

DHA

İNEGÖL'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI  


BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.Kaza saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Mustafa Ahmed (29) yönetimindeki 06 KHT 80 plakalı otomobil, iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu aniden şerit değiştirince bu sırada aynı istikamete giden Fırat Akdursun (26) yönetimindeki 16 BAC 179 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Ahmed'in otomobili savrulurken kazada sürücü ile birlikte Elmira Ahmed (29), İskandar İskandarov (52), Meryem Ahmed (4), Asya Ahmed (6) ve Musa Ahmed (9) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden görüntüler
-Yaralılardan görüntüler
-Kazaya karışan otomobillerden görüntüler
-DetaylarHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-02-19 00:43:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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