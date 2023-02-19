Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürüp, şüphe çekmemek için mesaj göndermiş



Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da, silahla vurulmuş olarak bulunan Mustafa Demirel'in (60) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan oğlu Hakan Demirel (33), babasını sevgilisiyle evlenmesine karşı çıktığı için öldürdüğünü söyledi. Cinayetten sonra, kredi kartlarını aldığı babasının cep telefonuna şüphe çekmemek için "Baba kredi kartlarının birinde para yok. Diğerindeki altın hesabını bozdurup, paraya çevirip alacağım" mesajını gönderdiği ortaya çıkan Demirel, tutuklandı.

Olay, 11 Şubat'ta, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrıldıktan sonra Kükürtlü Mahallesi'nde çalıştığı apartmanın bodrum katında kalan 2 çocuk babası Mustafa Demirel'in oğlu Hakan Demirel, babasından 3 gündür haber alamayınca kardeşiyle gittiği apartmanın bodrumunda babalarının cansız bedeniyle karşılaştı. Demirel'in ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüfekle sırtından vurulan ve öldüğü belirlenen Mustafa Demirel'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SOĞUKKANLI HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmada bina ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olay yerinden parmak izi alıp öldürülen Demirel'in cep telefonu kayıtlarını inceleyen ekipler, oğlu Hakan'ın babasına, "Baba kredi kartlarının birinde para yok. Diğerindeki altın hesabını bozdurup, paraya çevirip alacağım. Bilgin olsun" yazılı mesaj gönderdiğini belirledi. Ekipler, babasının otomobilini de kullandığı tespit edilen Hakan Demirel'i gözaltına aldı. Emniyetteki ilk ifadesinde soğukkanlı hareketleriyle dikkat çeken Demirel'in, "Ben suçsuzum. Babamı akrabalarımdan bazı kişiler de öldürmüş olabilir. Beni, gereksiz yere sorguluyorsunuz. Müsaade edin, son görevimi yapmam için babamın cenaze törenine katılayım" dediği öğrenildi.

'HABERİM YOKMUŞ GİBİ CESEDİNİ BULDUM'

Sorguda suçunu kabul eden Hakan Demirel, babasını, kaldığı odasında bulunan tüfekle öldürdüğünü söyledi. Demirel'in ifadesinde, "Uzun süredir konuştuğum kız arkadaşım var. Kendisini çok seviyorum. Her gün saatlerce konuşuyoruz. Bir hafta önce çalıştığım fabrikadan ayrıldım. İşsizdim. Olay günü babamın yanına gittim. Sohbet ettik. Konu, kız arkadaşımdan açılınca ona evlenmek istediğimi söyledim. Babam da küfrettiği kız arkadaşıma hakaretler yağdırıp, 'Ondan sana hayır gelmez. Evlenmeyeceksin' diyerek son sözünü söyledi. Bunun üzerine aramızda kavga çıktı. Ben yan taraftan aldığım, babama ait tüfekle kendisine rastgele ateş ettim. Sonra da kredi kartlarını alıp olay yerinden ayrıldım. Cinayeti işlediğim belli olmasın diye olaydan 30-40 dakika sonra onun cep telefonuna, mesaj gönderdim. Üç gün sonra da 'Babamdan haber alamıyorum' diyerek kardeşimle kaldığı yere gittim. Haberim yokmuş gibi cesedini buldum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Demirel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2023-02-19 13:01:22



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