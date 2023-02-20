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Depremde yaralı kurtarılan köpek Bursa'da tedaviye alındı, adı 'Mucize' çıktı

DHA

Depremde yaralı kurtarılan köpek Bursa'da tedaviye alındı, adı 'Mucize' çıktı


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)HATAY'da enkazdan çıkarılıp, HAYTAP görevlilerince Bursa´ya getirilen Golden cinsi köpeğin çip kontrolünde, isminin 'Mucize' olduğu ortaya çıktı. Görevliler, Hatay'daki sahiplerine ulaşıp Mucize'nin yaşadığı müjdesini verdi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde binlerce kişi öldü, on binlerce kişi de yaralandı. Çok sayıda binanın yıkıldığı kentlerde, hayvanlar da yaralandı. Bölgede sahra çadırları kuran Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), sahipsiz veya yaralı haldeki evcil hayvanlar ile sokak hayvanlarını korumaya almak için çalışma başlattı. Hatay'daki bir binanın enkazından yaralı çıkarılan Golden cinsi köpek, bölgedeki HAYTAP görevlilerine teslim edildi. Sağ arka ayağı kırık olduğu tespit edilen köpek, ilk müdahalesinin arından HAYTAP Bursa Temsilciliği'ne gönderildi. Buradaki özel kliniğe yerleştirilen ve tedavisi süren köpeğin çip kontrolünde, adının 'Mucize' olduğu ortaya çıktı. Görevliler, Mucize'nin Hatay'da yaşayan ailesine ulaştı. Mucize'nin Çin aslanı annenin Golden cinsi erkek köpekle çiftleşmesi sonucu dünyaya geldiği ifade edildi.
Köpeklerinin ölmüş olabileceğini düşünen aile, yaşadığını öğrenince görevlilere teşekkür edip Mucize'yi en kısa zamanda alacaklarını söyledi.
'KORUMA ALTINA ALIYORUZ'
Getirilen evcil hayvanların tedavilerinin ardından sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını ve bir yandan da onlara geçici yuva aradıklarını belirten HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, "100'ün üzerinde dostumuz Bursa'ya getirildi. Akabinde İstanbul ve İzmir olmak üzere yerleştirmeye başladık. Çip sistemini kullanarak ailelerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz ildeki hastaneler, özel klinikler bizlere destek oluyor. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Bu süreçte yaşadığımız farklı hikayeler var. Ailelerine ulaştıklarımız, ulaşmaya çalıştıklarımız var. Ulaşamadıklarımız var. Bunlardan bir tanesi de 'Mucize' isimli köpeğimiz. Şu anda burada tedavi görüyor. Ayağında bir problem var. Depremde zarar görmüş ve sistemden kontrol ettiğimizde ismi 'Mucize' çıktı. Ailesine ulaştık. Videoda ailesi, 'Sen beni uyandırdın gece, hatırlıyor musun?' gibi sözler söylediler. Onun depremde öldüğünü düşünmüşler. Sonra tabi bu güzel haber gidince çok mutlu oldular. HAYTAP olarak deprem bölgesindeki birçok noktada sahra çadırlarımızda dostlarımıza yardım ederek onları koruma altına almaya özen gösteriyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2023-02-20 10:41:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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