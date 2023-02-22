Uludağ'da kayakçının telesiyejin demirine asılı kaldığı anlar kamerada

Abdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)ULUDAĞ'da dengesini kaybedip bindiği telesiyejin demirine tutunarak ilerleyen kayakçı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ'da kar kalınlığı 122 santim olarak ölçüldü. Kayak yapmak için Uludağ'a giden kişi, pistin üst kısmına çıkmak için telesiyeje bindi. Telesiyejde dengesini kaybeden kayaksever, düşmek üzereyken demire tutundu. Bir süre telesiyejin demirine tutunarak ilerleyen kişi, telesiyejin durdurulması üzerine güvenli olarak aşağı indirildi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2023-02-22 11:59:03
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