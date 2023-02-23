Deprem bölgesine gidecek kurtarma görevlisinin kıyafetlerini çaldı; o anlar kamerada



Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´da, İHH aramakurtarma ekibi görevlisi Mevlüt Mikailoğlu'nun deprem bölgesine gidecek arkadaşı Serkan Oral´a vermek üzere getirdiği kıyafet dolu poşet, bina önünden çalındı. Yoldan geçen kadının poşeti aldığı anlar, kameraya yansıdı.

Olay, dün İnegöl ilçesi Kemalettin Samipaşa Caddesi´nde meydana geldi. İHH aramakurtarma ekibinde görevli Mevlüt Mikailoğlu, deprem bölgesine gidecek olan arkadaşı Serkan Oral´a kıyafetlerini vermek için buluşma noktasına gitti. İçinde kıyafetlerin olduğu poşeti apartman girişine koyup, kaldırım kenarında arkadaşını beklemeye başlayan Mikailoğlu, bir süre sonra yerinde olmadığını fark etti. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Mikailoğlu, poşetin, kadın tarafından çalındığını gördü. Görüntülerde; Mikailoğlu sırtı dönük olarak kaldırımda beklerken, yoldan geçen kadının ise bina girişinde duran poşeti alarak uzaklaştığı görüldü.

'O KIYAFETLER MİLLETİN BAĞIŞLARIYLA ALINDI'

Büyük üzüntü duyduğunu belirten Mevlüt Mikailoğlu, poşeti alan kadına seslenerek, "Ablacım, aldığın o çantada İHH aramakurtarma ekibinin kıyafetleri var. Milletin bağışlarıyla alınmış o kıyafetler, can kurtarmak için kullanılıyor ve senin hiçbir işine yaramaz. Çantayı aldığında hiç mi utanmadın? Hiç mi pişmanlık yaşamadın? Eğer biraz vicdanın varsa o çantayı geri getirirsin" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-02-23 11:36:40



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