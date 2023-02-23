Kahramanmaraş'ta 70 kişinin öldüğü sitenin mimarı, Bursa'da yakalandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan ve enkazında 70 kişinin hayatını kaybettiği Badi Saba Sitesi´nin mimarı A.E.Ç., Bursa´da polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Kahramanmaraş merkezde bulunan 25 dairelik Badi Saba Sitesi de yıkıldı. Site enkazında kalan 70 kişi, hayatını kaybetti. Badi Saba Sitesi´nin yapımındaki sorumluların yakalanması için başlatılan soruşturma kapsamında mimar A.E.Ç.´nin, Bursa´da olduğu tespit edildi. A.E.Ç., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. A.E.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2023-02-23 11:59:28



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