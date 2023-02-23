Hastanenin kazan dairesinde yangın çıktı; hastalar tahliye edildi

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Mehmet İNANAbdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA Çekirge Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde yangın çıktı. Hastalar tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Çekirge Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden hastane personeli alevlere müdahale ederken, hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından, hasta kabulüne tekrar başlandı. Kazan dairesindeki elektrik sisteminden çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-02-23 14:45:01



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