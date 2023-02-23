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Alacaklısını tüfekle vurdu, ambulans gelene kadar başında bekledi

DHA

Alacaklısını tüfekle vurdu, ambulans gelene kadar başında bekledi


Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´da, borç kavgasında Murat B. (46), alacaklısı Niyazi G.'yi (42) tüfekle yaraladıktan sonra polis ve sağlık ekiplerini çağırıp, ambulansın gelmesini de başında bekledi.
Olay, saat 15.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Şibali Yolu Caddesi´nde bulunan büyükbaş çiftliğinde meydana geldi. Niyazi G., 16 AAS 883 plakalı minibüs ile kendisine borcu olan Murat B.´ye ait çiftliğe geldi. Parasını isteyen Niyazi G. ile Murat B. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Murat B., yanındaki tüfekle Niyazi G.'ye ateş etti. Niyazi G., sol bacağına isabet eden saçmalarla Murat B. de darp sonucu başından yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerine haber veren Murat B., ambulans gelene kadar da Niyazi G.´nin başında bekledi. Niyazi G., sağlık görevlilerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Murat B. de polis ekiplerince götürüldüğü acil servisteki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-02-23 17:32:16

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