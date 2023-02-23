Yangına giderken kalp krizinden ölen itfaiye eri, toprağa verildi

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Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)BURSA´da, yangına müdahaleye giderken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren itfaiye eri Ahmet Yüksel (55), son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kestel İtfaiye Grubu'nda görevli itfaiye eri, Ahmet Yüksel, yangına müdahaleye giderken itfaiye aracında kalp krizi geçirdi. Ekip arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan 26 yıllık itfaiye eri evli ve 2 çocuk babası Yüksel, kurtarılamadı.

Ahmet Yüksel için Kestel İtfaiye Grubu binasında tören düzenledi. Törene, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Genel Sekreter Ulaş Akhan, İtfaiye Dairesi Başkanı Muhammed Emin Tarım ve Yüksel´in çalışma arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Törende konuşan Başkan Vekili Çelik, 11 ili etkileyen deprem bölgesinde özveriyle çalışan itfaiye teşkilatının bir mensubunu kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi. Çelik, Ahmet Yüksel´in Allah rahmet dileyerek sevenlerine ve itfaiye teşkilatına baş sağlığı diledi.

Helallik alınmasının ardından Yüksel´in cenazesi, Beşevler Camii´nde kılınan namazın ardından Kestel Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-02-23 17:49:35



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