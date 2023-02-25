Bursa'da aynı gün 3 otomobil çalan 3 şüpheli tutuklandı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da aynı gün 3 otomobil çalan 1´i kadın, 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 17 Şubat´ta İnegöl ilçesinde meydana geldi. Yıldırım ilçesinde otostopla İnegöl´e gelen Berat D. (17), Meriç Hüseyin B. (18) ve Buse S. (18), Kemalpaşa Mahallesi´nde 25 LS 764 plakalı otomobili düz kontak yöntemiyle çalıştırıp, kaçtı. Otomobille Yıldırım ilçesine geri dönen şüpheliler, yakıtı biten otomobili yol kenarında bıraktı. Şüpheliler daha sonra da Yıldırım ilçesinde 16 ALG 309 plakalı otomobili, çaldı. Bu otomobili de yakıtı bitince bırakan şüpheliler, daha sonra İnegöl ilçesinde 07 KN 014 plakalı otomobili çaldı.

İhbarlar üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini belirlediği Berat D., Meriç Hüseyin B. ve Buse S.´i kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

Her birinin hırsızlık suçundan 30 dolayında suç kaydı bulunan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-02-25 12:21:24



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