Cinsel tacizden 2 kez tutuklanıp tahliye oldu, hırsızlıktan cezaevine girdi



Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)YALOVA´da, çalıştığı belediyenin spor tesislerine gelen 2 erkek çocuğu ile 1 genç kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ve 2 kez tutuklanıp tahliye edilen Yakup Akkaya (31), kablo hırsızlığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova´nın Armutlu Belediyesi´nin spor tesislerinde işçi olarak çalışan Yakup Akkaya, 2021 yılında buraya gelen E.N. (16) isimli erkek çocuğu ile P.Ç. (20) adlı kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 17 Ağustos´ta gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen Akkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akkaya hakkında, Gemlik 5´inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde `çocuğa karşı telefonla cinsel taciz suçlamasıyla´ 6 aydan 3 yıla kadar, Gemlik 3´üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nde ise `telefonla cinsel taciz´ suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

4 AY SONRA TEKRAR TUTUKLANDI

Cezaevinde 2 ay tutuklu kaldıktan sonra, 2021 yılının ekim ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Yakup Akkaya, Armutlu Belediyesi Spor Tesisleri'ndeki işine geri döndü. Akkaya, bu kez 8 Şubat 2022 tarihinde tesise spor yapmaya gelen Ş.M.A. (17) isimli erkek çocuğuna telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Telefon dökümlerinde yapılan incelemede Akkaya'nın, Ş.M.A.´ya attığı telefon mesajlarından ve ses çözümlemelerinden `cinsel taciz´ suçunun yanı sıra çocuğu fuhşa teşvik ettiği ve şantaj yaptığı da belirlendi. Yakup Akkaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince `çocuğu fuhşa teşvik etme´, `çocuğa karşı cinsel taciz´ ve `şantaj´ suçlarından tutuklanarak bir kez daha Bursa Kapalı Cezaevi´ne gönderildi.

İKİNCİ TUTUKLAMADA İŞTEN ATILDI, BİR KEZ DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Bu arada soruşturma kapsamında Yakup Akkaya´nın, mesaj yoluyla başka kişilere de benzer tacizde bulunup, bulunmadığının belirlenmesi için el koyulan cep telefonunda inceleme başlatıldı. Olayın ardından Akkaya´nın çalıştığı, Armutlu Belediyesi'nin şirketi Arjemek´ten yapılan açıklamada, kesinleşmiş suçu olmadığı için işe geri alındığı ancak 2´nci kez tutuklandıktan sonra çıkışının verildiği kaydedildi.

`Çocuğu fuhşa teşvik etme´, `çocuğa karşı cinsel taciz´ ve `şantaj´ suçlarından tutuklu yargılanan Yakup Akkaya, Gemlik 3´üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmada, "Art niyetim yoktu" dedi. Cumhuriyet savcısı, 3 ayrı dosyanın da birleştirilmesini talep ederken, mahkeme heyeti, Akkaya´nın tahliyesine karar verip, talebi görüşmek üzere duruşmayı erteledi.

MİNİ SAHALARIN ELEKTRİK KABLOLARINI ÇALDI

Armutlu Belediyesi başkan yardımcısının ilçenin farklı yerlerinde bulunan mini sahaların, elektrik aydınlatma kablolarının çalındığı yönündeki şikayeti üzerine, polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan Armutlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, iki mini sahanın elektrik kablolarının 8 Şubat günü, Yakup Akkaya tarafından çalındığını tespit etti. Bunun üzerine adresine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Yakup Akkaya, 21 Şubat´ta sevk edildiği Gemlik Adliyesi'nde çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince, `Kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık´ suçundan tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevi´ne gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2023-02-26 10:37:46



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