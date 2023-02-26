Dereye düşen otomobilini çıkaramayınca bırakıp gitti

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde Şükrü Ş.´nin (35) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye düştü. Sürücü çıkarmayı başaramadığı otomobilini derede bırakıp giderken, olay devriye gezen polis ekiplerinin aracı görmesiyle ortaya çıktı.
Olay,saat 01.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi´nde meydana geldi. Şükrü Ş., 16 AUD 131 plakalı otomobiliyle dönüş yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, Kalburt Deresi´ne düştü. Sürücü yaralanmazken, araç derenin içerisinde kaldı. Şükrü Ş., çıkarmayı başaramadığı otomobilinin derenin içerisinde bırakıp bölgeden ayrıldı. Olay, sabah saatlerinde devriye gezen polis ekiplerinin deredeki otomobili görmesiyle ortaya çıktı. Polis ekipleri, Şükrü Ş.´ye ulaşıp ifadesine başvururken, otomobil çekici ile dereden çıkarıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-02-26 12:46:17
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